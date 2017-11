Württembergische Philharmonie Reutlingen

Ouvertüren, Arien und Duette von Johann Strauß, Franz v. Suppé, Otto Nicolai, Albert Lortzing u.a.

Elena Fink, Sopran

Thorsten Büttner, Tenor

Alois Seidlmeier, Leitung

„Die blonde Sopranistin versprüht im Handumdrehen ihren Charme auf jeder Bühne“, resümierte die Ludwigsburger Kreiszeitung nach dem letzten WPR-Gastspiel in der Barockstadt mit Elena Fink, und auch in Reutlingen hinterließ sie mit dem Orchester an Silvester 2014 ein „restlos begeistertes Publikum“ (Reutlinger Nachrichten). Grund genug, die sympathische Künstlerin wieder einzuladen! Ihr zur Seite steht diesmal Thorsten Büttner, der für seine Erfolge bereits mit der Lilli-Lehmann- sowie der Gottlob-Frick-Medaille ausgezeichnet und 2011 als bester Nachwuchssänger vom Magazin Opernwelt für seine Verkörperung der Titelrolle in Mozarts Idomeneo nominiert war.

Das Konzert dauert ca. 2 Stunden.