Württembergische Philharmonie Reutlingen - 7. Kaleidoskop

Titel des Liedermachers Pippo Pollina und Orchesterwerke

Pippo Pollina, Gesang und Gitarre

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Massimiliano Matesic, Leitung und Arrangements

Pippo Pollina gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen italienischen Liedermacher. In jungen Jahren studierte er nicht nur Gitarre, sondern schrieb in seiner sizilianischen Heimat als Journalist gegen die Mafia an - solange, bis sein Freund und Kollege von dieser ermordet wurde. Pollina verließ Sizilien, die Gitarre in der Hand, wirkte lange als Straßenmusiker und ließ sich schließlich in der Schweiz nieder.Seither setzt er sich mit politischen, gesellschaftskritischen Liedern beherzt für Frieden, Freiheit und Menschenrechte ein und ist dabei ein Meister poetischer Balladen und gefühlvoller Arrangements. Im Titel des Programms spiegelt sich das Zusammentreffen von zwei musikalischen Traditionen wider - großem italienischem Autorenlied und Sinfonieorchester - sowie Pippos innere Verortung zwischen seinen beiden „Heimat-Inseln“ Schweiz und Sizilien.