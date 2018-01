Württembergischer Kammerchor

Der Württembergische Kammerchor widmet sich in seinem Auftakt-Programm 2018 musikalischer Ausdruckskunst des Frühbarock. Hinter dem Titel „Resonate“ verbergen sich Kompositionen zweier hochkarätiger Komponisten dieser Zeit. Der im Frühbarock europaweit bekannte Stuttgarter Hofkomponist Samuel Capricornus hat in diesem Konzert an der Seite seines italienischen Zeitgenossen Giovanni Carissimi den gebührenden Stellenwert.

Junge, aufstrebende Vokalsolisten, allen voran die Callas-Preisträgerin Fanie Antonelou, und das hochmotivierte Chorensemble werden diese Musik zum Leuchten bringen. Das begleitende Barock-Ensemble wird angeführt vom international renommierten Barock-Lautenisten Hubert Hoffmann aus Wien. Die Leitung hat Dieter Kurz.

Freuen Sie sich auf Raritäten aus einer musikalisch spannenden Zeit mit Interpreten, die sich als Spezialisten des Genres verstehen.