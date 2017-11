Wullewapp - das große Kinoabenteuer der Freunde

Auf dem idyllischen Bauernhof Mullewapp leben Franz von Hahn und der dicke Waldemar mit ihren Freunden ein ganz gemütliches Leben, doch durch das Auftauchen des vorlauten, schauspielernden Johnny Mauser ist es erst mal mit der Ruhe vorbei. Als dann auch noch das Lamm Wolke entführt wird, müssen die drei all ihren Mut zusammennehmen, um sie gemeinsam aus dem Suppentopf des bösen Wolfs zu retten. So werden Maus, Hahn und Schwein am Ende dieses turbulenten Abenteuers nicht nur zu Helden sondern auch zu den besten Freunden.

Bei diesem Animationsfilm stimmt einfach alles: Flott, aber ohne Hektik und überbordende Action, nehmen wir teil am fröhlichen Leben der Freunde von Mullewapp und am Besuch ihres Überraschungsgastes Johnny Mauser. Der Film ist liebevoll von Hand gezeichnet und animiert. Alle Protagonisten – mit sehr menschlichen Zügen! – sind wahrhaft kleine Helden im Kampf gegen den bösen Wolf. Herrliche Gags, teilweise mit vergnüglichem Slapstick, bereichern das Geschehen. Die zauberhafte musikalische Begleitung mit einem „Ohrwurm“-Song, der zum Mitsingen einlädt, passt sich gelungen dem liebevollen Spiel an.