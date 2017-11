× Erweitern Wunderbare Katze

Zwei Jahre hat sie sich nicht blicken lassen, jetzt ist die Katze zurück: mit den schrägschöne Gitarren des Maiki Mai und Sängerin Gudrun Mohácsi‘s Gesang, engelsgleich bis aufgekratzt, und Dr. Biel, der der Katze Feuer unterm Hintern macht und dem Sound seinen Stempel aufdrückt.

Immer ein wenig abseits vom Mainstream und doch auch immer dem perfekten Song auf der Spur, wird wie wild geplündert in Folk und Jazz und Pop, um in der Summe wieder etwas sehr Eigenständiges zu ergeben.

Und so sind die Konzerte und CD „gold on the pavement“ wieder eine sehr runde Sache, ein Happening - frisch, lässig, ausgelassen, independent im besten Sinne, mal Emulsion, mal Explosion!

Gudrun Mohácsi - Gesang

Maiki Mai - Gitarren, Oud

Jörg Bielfeldt - Schlagzeug