X-Mas Bottle Night

Das letzte Adventskalendertürchen ist geöffnet und die große Bescherung steht an! Und statt Wollsocken und Co. darf man sich im PURE auf ein Geschenk freuen, an dem wirklich jeder Spaß hat: Es ist wieder Zeit für die beliebte „Bottle Night“! Bis Mitternacht gehen alle Flaschenbestellungen gleich doppelt über die Theke – natürlich zum einfachen Preis. Und damit sich dieses Angebot auch gebührend nutzen lässt, öffnen sich die Tore zu Stuttgarts angesagter Partylocation mitten in der Innenstadt bereits um 21 Uhr. In den ersten beiden Stunden ist außerdem der Eintritt für alle Gäste kostenlos und die Girls können sich mit der gratis verteilten „Ladies Card“ außerdem gleich alle weiteren Clubbesuche zu egal welcher Uhrzeit zum Nulltarif sichern. Statt auf stille Nacht und besinnliche Stunden setzt man mit dem besten aus HipHop und R&B auf erstklassigen Tanzflächen-Sound und hochkarätige Feierstimmung. Hört sich doch nach einem Heiligabend an, der seinem Namen alle Ehre macht!