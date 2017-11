X-Mas Bottle Night

Und weil’s so schön ist gleich noch mal: Nach der ersten „Bottle Night“ an Heiligabend geht’s am ersten Weihnachtsfeiertag direkt so weiter! Dank Vorfeiertag gibt’s alle Flaschenbestellungen bis Mitternacht gleich zweifach – teilen macht schließlich Spaß! Wer sich direkt mit der Clique einen Platz an der Bar sichern will, um von diesem erstklassigen Angebot zu profitieren, ist ab 21 Uhr im PURE herzlich willkommen. Bis 23 Uhr ist der Eintritt außerdem für alle Gäste komplett kostenlos – schließlich soll vom Weihnachtsbudget ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben! Am Sound wird hingegen nicht gespart: mit HipHop und R&B wird dem Publikum auf der Tanzfläche ordentlich eingeheizt, für die nötige Flüssigkeitszufuhr ist schließlich gesorgt. Genau das richtige Kontrastprogramm, um nach familiären Verpflichtungen und Co. noch die Stadt unsicher zu machen also. Fröhliche Weihnachten!