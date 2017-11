X-Mas Bottle Night

Doppelt hält besser – und deshalb stehen im Dezember anlässlich der zwei Weihnachtsfeiertage natürlich auch zwei „Bottle Nights“ im Cocolores an! Nach dem Auftakt an Heiligabend geht es einen Tag später direkt mit der nächsten Ausgabe weiter, die ihrem Vorgänger natürlich in nichts nachsteht: Bis Mitternacht gilt an der Bar das Motto „zahl eins, nimm zwei“ auf alle Flaschenbestellungen! Klingt nach genau dem richtigen Weihnachtsschmankerl für alle, die statt auf Plätzchen und Dominosteine lieber auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr setzen und die Feiertage statt träge auf der Couch lieber im Kreise der Liebsten auf der Tanzfläche verbringen. Für den passenden Soundtrack zum Abshaken und Mitsingen ist schließlich gesorgt, die Drinks stehen kalt und das wohl schönste Publikum der Stadt ist hier sowieso Stammgast! Bereits um 21 Uhr öffnen sich die Tore zum außergewöhnlichen Weihnachtsspektakel mit Getränkebonus und in den ersten beiden Stunden ist der Eintritt zudem für alle Gäste kostenlos. Coco wünscht frohe Weihnachten und ein tolles Fest!