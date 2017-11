X-Mas Bottle Night

Geben ist seliger denn Nehmen – und deshalb steht für die Gäste im Cocolores an Heiligabend eine ganz besondere Form der Bescherung an! Bei der beliebten „Bottle Night“ gehen nämlich alle Flaschenbestellungen bis Mitternacht gleich doppelt über die Theke. Die perfekte Gelegenheit also, um ganz im Sinne der Nächstenliebe gleich der ganzen Crew einen auszugeben! Schließlich sind zu Weihnachten auch endlich mal wieder alle versammelt und können im Anschluss an Festessen und Feierlichkeiten den Abend gemeinsam in der Stadt ausklingen lassen. Und damit dabei auch gebührend Stimmung aufkommt, sorgen die Cocolores-DJs für einen gewohnt tanzbaren Mix aus Partyclassics und Lieblingssongs – frei von Genres und Grenzen, dafür immer mit Blick auf die Tanzfläche und jede Menge Mitsing-Potenzial. Frühes Kommen lohnt sich übrigens nicht nur, um die „Bottle Night“ an der Bar voll auszukosten, sondern auch um direkt beim Eintritt zu sparen: Bis 23 Uhr ist der Eintritt für alle Gäste kostenlos! Jetzt muss man nur noch die Family davon überzeugen, dass an diesem Abend nun mal ganz wichtige Termine anstehen …