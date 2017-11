× Erweitern Xavier Naidoo

Mehr als 100.000 Besucher bei acht restlos ausverkauften Arena-Konzerten im November 2016 belegen die überragende Resonanz des jüngsten Tourneeprojekts von XAVIER NAIDOO, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem besonderen musikalischen Erlebnis verbindet. Jetzt folgt Teil Zwei der außergewöhnlichen, akustischen Konzertserie, in deren Mittelpunkt das Bestseller-Album "Nicht von dieser Welt" und die daran anknüpfende Nachfolge-CD, aber auch viele seiner größten Hits stehen. Vom 30. November bis 10. Dezember 2017 setzt XAVIER NAIDOO seine Erfolgstournee fort und kommt am 01. Dezember in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle nach Stuttgart.XAVIER NAIDOO, dessen außergewöhnlicher Live-Sound Millionen von Menschen seit Jahren begeistert, präsentiert sich seinen Fans im Unplugged-Format auf einer Rundbühne in der Mitte der Hallen, die beste Sicht von allen Sitzplätzen ermöglicht. Begleitet von Neil Palmer am Flügel und Alex Auer an der Gitarre gestaltet XAVIER NAIDOO ein intimes, intensives Konzert im großen Rahmen. XAVIER NAIDOO blickt auf einen atemberaubenden Erfolgsweg zurück. Seine musikalischen Etappen wurden durch begeisternde, ausverkaufte Live-Auftritte und eine beeindruckende, ungebrochene Hit-Serie markiert. Mit seiner individuellen Kombination aus überragendem Talent, authentischem Stil und ausdrucksstarken Inhalten hat XAVIER NAIDOO sein eigenes deutsches Soul-Genre geschaffen, das seine Fans seit knapp zwei Jahrzehnten fasziniert.