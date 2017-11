Xmas 2017: Der 24. in diesem Jahr am 26.12. ???

Nein, keine Sorge! Noch werden die Feiertage wegen der Weihnachtsblues-Band nicht verschoben, sind sie doch der Anlaß für die alljährliche Jam-Session, die die Musiker auch in diesem Jahr zum mittlerweile 24. Mal auf die Bühne bringen, wenn sie am 26.12.2017, 21:00 Uhr, in der Esslinger „Dieselstrasse“ wieder eine Neuauflage ihrer Hitparade der eigenen Art starten. Und weil nächstes Jahr auch noch die „Silberhochzeit“ der Band bevorsteht, wird es schon in diesem Jahr eine Überraschung für den übernächsten Weihnachtsblues geben ... mehr wird jetzt aber noch nicht verraten.Und wie in all den vergangenen Jahren werden die Einnahmen auch dieses Mal wieder für einen guten Zweck gespendet. Neben der Weihnachtsspendenaktion der Esslinger Zeitung, die auch in diesem Jahr die Spende der Musiker in Empfang nehmen wird, wurden in der Vergangenheit auch schon viele andere Projekte wie z.B. ein Kinderhospiz und die Nothilfe für Kinder im Bosnienkrieg von den Weihnachtsbluesern unterstützt.Die Musiker aus verschiedenen Bands der Region stellen deshalb auch heuer wieder ein Programm aus aktuellen Charts-Titeln und solchen Songs zusammen, die zwar jeder kennt, die im Radio aber leider viel zu selten “on air“ sind, um am 2. Weihnachtsfeiertag den Weihnachtsblues zu vertreiben bzw. selbigen in bekannt launiger Art zu feiern.Zum jährlichen Benefiz-Konzert treffen sich die 15 Musiker jedes Jahr zu einer Probe am letzten Wochenende vor Weihnachten und studieren ein Programm ein, um die Feiertage zu bewältigen. Jeder der beteiligten Musiker macht Vorschläge von Songs, die er schon immer einmal spielen wollte und es bilden sich dann innerhalb der Weihnachtsblues-Band jeweils kleinere Formationen, um die Titel zu spielen.Auch dieses Jahr gibt es also wieder eine Liste der letzten Dreißig, die in die Auswahl für das Probenwochenende gekommen sind. Motto: „Opposites attract!“ So werden sich Alicia Keys und Alice Cooper, Amy Winhouse und E.L.O. ebenso begegnen, wie z.B. John Mayer und Green Day! Wer also wissen möchte, wer es diesmal in den erlauchten Kreis der Top 30 geschafft hat, muss einfach wieder am 26.12. in die „Dieselstrasse“ kommen. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Karten dringend reservieren – besser noch: Im Vorverkauf erwerben !