Nach einem besinnlichen Weihnachtsabend lädt auch in diesem Jahr der Club «The Vibe» wieder am 24. Dezember zu seiner jährlich stattfindenden «Coming Home for Christmas-Party» ein.

Los geht es ab 23 Uhr mit einem Sekt- und Glühweinempfang.

Getanzt und gefeiert werden kann in der «Holy Night» zu einem bunten Mix aus den beliebtesten Hits des Jahres, verschiedenen Klassikern und allseits bekannten Hits aus den 90er-Jahren.