Jede Stunde eine andere Party!

80er, 90er, 2000er, das angebrochene Jahrzehnt – Jedes Jahrzehnt hat super Hits hervorgebracht. Aber ständig diese Qual der Wahl, welche Hits man lieber hören will…Damit ist jetzt Schluss. Mit der XXL-Party bekommt ihr das Beste aus allen Jahrzehnten auf die Ohren.Diese Party vereint unsere besten Party-Formate in einer riesigen Party.Ob nun die Rolling Stones, the Doors und The Beatles aus der wilden Hippie-Zeit, Madonna, Michael Jackson und die neue deutsche Welle aus den 80ies. Oder doch lieber Techno, Boygroup-Hysterie aus den 90ies, Nelly, Black Eyed Peas und David Guetta aus dem Millenium oder die super Hits aus den letzten Jahren. Jede Stunde gibt es ein anderes Musikzeitalter zum Abfeiern. Somit könnt ihr jede Stunde eine neue Party erleben.Los geht’s ab 22 Uhr.