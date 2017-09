× Erweitern Y Akoto

Schon mit ihren ersten zwei Alben „Babyblues“ und „Moody Blues“ feierte Y’AKOTO große Erfolge in Deutschland. Sie erreichte Top 20 Platzierungen in den Charts und durfte sich über zwei ECHO-Nominierungen in den Jahren 2013 und 2015 in der Kategorie „Künstlerin National Rock/Pop“ freuen – eben „Eine Klasse für sich“, wie die Süddeutsche Zeitung titelte. Nach einer kurzen Kreativpause meldet sich die einzigartige Soulsängerin mit ihrem neuen Album „Mermaid Blues“ zurück, welches sie im Herbst auf ihrer großen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz präsentieren wird.

Y’AKOTOs Musik, die sie selbst als „Soul Seeking Music“ bezeichnet, ist eine glänzende Kombination aus Folk, Pop, afrikanischem Singer/Songwriter und Soul. Die Stimme der 29-jährigen besticht durch ihre Wärme und Eindringlichkeit und ihre neueste Single „Fool Me Once“ beweist einmal mehr, warum Y’AKOTO zu den besten Sängerinnen Deutschlands zählt.

Live blickt Y’AKOTO ebenfalls auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Ihre Tourneen in den letzten Jahren waren nahezu immer ausverkauft, darüber hinaus spielte sie Shows in Brüssel, Paris und Amsterdam und stand u.a. mit Erykah Badu, Nneka, Kwabs oder Joy Denalane auf der Bühne.