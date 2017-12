× Erweitern Yamato

Die neue Show Chousensha Sie sind eine trommelnde Legende!

Wo immer Yamato – The Drummers of Japan die Bühne betreten, ist ihnen die rückhaltlose Begeisterung des Publikums gewiss. Mit unbändiger Kraft, unfassbarer Synchronität, harmonischen Bildern und einer wohltuenden Prise Humor sind die Trommel-Virtuosen seit über 20 Jahren weltweit auf Tour und haben in über 50 Ländern die Herzen von mehr als 6 Millionen Zuschauern erobert. Mit ihrer neuen Bühnen-Show Chousensha setzen sie auch 2017 ihre Erfolgsgeschichte fort.Chousensha widmet sich dem Leben und seinen großen Herausforderungen: dem Reiz neuer Abenteuer und den Verheißungen lang gehegter Träume. Gemeinsam mit dem international gefeierten Stardesigner Kansai Yamamoto zelebrieren die furiosen Virtuosen die Fusion von packenden Rhythmen und raffiniertem Modedesign: Zusammen mit dem vollen Sound ihrer Trommeln verschmelzen die ebenso farbenprächtigen wie fantasievollen Kostüme zu einem atemberaubenden Gesamtkunstwerk.Yamato – The Drummers of Japan: Erleben Sie die atemberaubende Verbindung von traditioneller asiatischer Trommelkunst mit dem packenden Beat des modernen Japan.