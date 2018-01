Yasi Hofer - Rock Konzert

Die gebürtige Ulmerin Yasi Hofer begeistert ihr Publikum nicht nur mit exzellentem Gitarrenspiel, sondern auch mit wunderbarem Sound und spannenden Songs.

Damit hat sie sich mittlerweile weltweit einen Namen gemacht und zählt zu den Großen der Szene. So teilte sie schon die Bühne u.a. mit Steve Vai, Neil Young, Savoy Brown, Hellmut Hattler, UFO, Chris Thompson. Die Musikfachzeitschrift „Eclipsed“ erklärte Yasi in der Ausgabe vom Februar 2017 zu einer der 20 weltbesten Gitarristinnen und schreibt explizit: „Yasi Hofer gehört ganz klar in eine Liga mit Joe Satriani oder Steve Vai“.Alle Fans furioser E-Gitarrenmusik aufgemerkt: diese 2-stündige Liveshow wird ein Ohrenschmaus und Hingucker besonderer Klasse.Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn