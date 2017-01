× Erweitern yasi

Ein Leckerbissen für Fans der Rock-Gitarre! Yasi Hofer, heute grade mal 24 Jahre alt, galt bereits früh als Gitarren-Wunderkind. Entdeckt von Steve Vai, stand Yasi als 14-jährige erstmals auf der Bühne. Ein Jahr später begann sie (über eine Begabtenprüfung) mit dem Musikstudium an der Musikhochschule Stuttgart. Nach drei Semestern hatte die junge Ulmerin schon ein Stipendium in der Tasche, für die weltweit berühmteste Musikhochschule, dem Berklee College Of Music in Boston, USA. Nach ihrer Rückkehr aus den USA machte sie sich direkt an ihr Debüt- Album „YASI“, auf dem sie alle Stücke selbst komponiert und arrangiert hat. Die Platte wurde von zahlreichen renommierten Musikfachzeitschriften ausnahmslos mit Bestnoten zensiert. „ Ein besonderes Werk für alle Gourmets der Rock-Musik“ (Gitarre & Bass). Sie selbst wird dabei als eine der weltbesten Gitarristinnen betitelt. Auch im Internet überzeugt Yasi mit weit über 3 Millionen Clicks auf YouTube.