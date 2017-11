Nach vier ausverkauften Konzerten vor begeistertem Publikum in Berlin beschlossen die Elektro-Pioniere Dieter Meier und Boris Blank 2017 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tournee zu gehen, um am 08. Dezember in der Stuttgarter Porsche-Arena Station zu machen.Zusammen mit hervorragenden Musikern und Sängerinnen präsentieren YELLO mit ihrer Live-Show, bestehend aus Songs vom neuen Album TOY, als auch Hits wie "The Race" über "Do it" bis "Oh Yeah", eine musikalische Reise durch vier Dekaden Band-Geschichte.Mit ihren Klangwelten haben YELLO die Elektro-Musik entscheidend beeinflusst. Die YELLO-Videos, welche als Bühnenbilder in die Show integriert sind, werden weltweit von Museen, unter anderem dem Museum of modern Art in New York gesammelt.