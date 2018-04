YES featuring JON ANDERSON, TREVOR RABIN & RICK WAKEMAN bestätigen ihre einzige und exklusive Deutschlandshow für den 5. Juni 2018 beim Zeltfestival Rhein-NeckarZu ihrem nunmehr fünfzigsten Bühnenjubiläum kommen die Rock-Ikonen Jon Anderson (Gesang), Trevor Rabin (Gitarre), Rock Wakeman als „YES featuring ARW“ mit ihrem einzigen Deutschlandkonzert auf den Mannheimer Maimarkt. Als eine der wichtigsten Rockbands der 70er Jahre wurden YES bekannt. Sie prägten den Progressive Rock bis heute maßgeblich. Ihre Geschichte ist dabei genauso durch Höhen und Tiefen gekennzeichnet, wie ihre Gitarren-Riffs. Wiederholte Umbesetzungen und erhebliche Stiländerungen machen die Band aus. Die ersten beiden Alben YES (1969) und Time and a Word (1970) waren noch vom Beat und Psychedelic Rock im Stil von The Who oder Pink Floyd beeinflusst – es zeigten sich aber damals bereits Ansätze des späteren Progressive-Rock-Stils. Gründungsmitglied Chris Squire starb am 28. Juni 2015. Im Dezember 2016 wurde YES in die Rock n‘ Roll Hall of Fame aufgenommen. Zur letzten und ersten Nordamerika Tour von „YES feat. ARW“ 2017, erklärt Band-Gründer und Sänger Jon Anderson auf der Homepage stolz: „Die Fans wollen es, wir wollen es und es ist unser Recht, den Namen zu nutzen. YES Musik ist unsere DNA“ und wir sagen stolz „Yes“ dazu, den Rock-Giganten die Ehre im Palastzelt geben zu dürfen.