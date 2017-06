Am 28. Juni 2017 um 19.00 Uhr findet am Campus Künzelsau unter dem Titel: „Yes, I can´t – Leben am Leistungslimit“ die dritte BK-Backstage Talkrunde statt.

Studierende des Studiengangs Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit- und Sportmanagement richten erneut unter der Leitung ihrer Dozentin, der Fernsehjournalistin Bernadette Schoog, einen Talkabend aus, der alle betrifft, vom Schüler bis zum Manager.

Eingeladen sind fünf Persönlichkeiten, die aus ihrer eigenen Erfahrung berichten und über den Leistungsanspruch in unserer Gesellschaft mit Bernadette Schoog auf dem Podium diskutieren werden:

• Stefan Dettl – Leadsänger und Trompeter der international bekannten bayrischen Brass Gruppe „LaBrassBanda“.

• Timo Wuerz – gebürtig aus Schwäbisch Hall und der „Rockstar der Comicszene“.

• Michael Wohlleben – Künzelsauer Alpinist und Profi-Bergsteiger , der bereits im Alter von 14 Jahren seine ersten 4000er bestiegen hat.

• Raphael Fellmer – Überlebenskünstler, der 5 Jahre im radikalen Geld- und Konsumstreik gelebt hat.

• Markus Schäffler – Manager und Gründer der Firma SIGNal Reklame in Schwäbisch Hall, die bundesweit z.B. Handelsketten, Konzerne und Banken betreuen.

Die Veranstaltung findet im Foyer des D-Gebäudes am Campus Künzelsau, Reinhold-Würth-Hochschule statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn der Talkrunde um 19.00 Uhr.

Anmeldung per Mail unter bk-backstage@hs-heilbronn.de.