Yes its Ü 30 Friday

Der Klassiker unter den Partys! Die legendärste Ü30 Party in der Region ist auch im Februar wieder am Start! Die besten Hits zu den geilsten Beats präsentiert euch DJ Stepi am ersten Freitag im Januar. Seid mit dabei denn wir lassen es richtig krachen zum Jahresstart!

★ Yes, It’s Friday im Club Factory★

Start ins Weekend den es ist endlich Freitag und wir drehen für euch den Bass auf Anschlag! DJ Richie bringt die besten Urban Sounds mit und verwöhnt euch mit ordentlich Black Music!

100% BLACK · HipHop · R’n’B · Downsouth · Dancehall

Hosted by DJ Richie