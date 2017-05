Yo! Schräg?-Time!

Der dicke B-Sound ist mit DJ FAZE und COMPADRE RAUL am Beat architektieren.

Was bleibt noch zu sagen? Don ́t drink and drive – denn es wird wild.

This is how we do it

It’s Friday night, and I feel all right

The party is here @ Stuttgart

So I reach for my 40 and I turn it up

Designated driver take the keys to my truck

Einlass: 23.00 Uhr

Eintritt: 5 Euro