Was geht freitags in Stuttgart ab? SL natürlich! Unsere YO! SCHRÄG? DJ-Posse ist auch in 2017 unverändert und steht für das, was die SL auszeichnet. Good Rap Music, Banger zum durchdrehen und unbeschwerte Partys ohne stressige EDM-Einflüsse. Filigrane Virtuosen sind sie, mit flinken Fingern an Plattenspielern und Crossfade, manche nennen es Job, wir nennen es Kunst. DJ MESSAGE und DAVID DELANE machen euch wie jeden Freitag in der Schräglage überglücklich.