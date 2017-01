Was geht freitags in Stuttgart ab? SL natürlich! Oh mein rollender Rollmops, sind das nicht DJ RL von Pitchy&Scratchy und DJ FAZE vom Buccaneer Sound?! Die zwei können auch ohne ihre kongenialen Partner den Club zerreißen. Ist ja wie bei Frauentausch, stellt euch vor da versuchen sie es mal mit dem anderen und nachher klappt das gar besser als mit dem alten Gefüge. Ob Seitensprung oder nicht, so lange sie YO! SCHRÄG? treu bleiben sind wir in der Schräglage mit Glück gesegnet.