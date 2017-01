Yo! Schräg?

Was geht freitags in Stuttgart ab? SL natürlich! Kennt ihr das, wenn ihr in der Schräglage die Treppe runter steppt und euch der Bass schon entgegen wummert. Man denkt kurz man wäre im tiefsten Stu Yorker Untergrund. Der Laden ist freitags bei uns immer brechend voll, doch irgendwie passt dann doch noch jeder rein. Leute dancen und man meint sie rappen die Texte vom Song, den der DJ gerade spielt, live mit. DJ EMILIO und DJ GAMBIT spielen alles von Rap, HipHop, R&B und Oldsql und Grandmaster Flash wäre stolz auf sie.