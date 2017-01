Was geht freitags in Stuttgart ab? SL natürlich! Wenn die Tanzfläche brennt liegt das entweder am verschütteten hochprozentigen Alkohol und unachtsamem Zigarettenstummel-Wegwerfen oder an den nicesten DJs in Town. PIERRE PARADISE und DJ LENZAGEDDON machen alle Besucher in der Schräglage überglücklich. In der Yo! Schräg?-Crew ein eingespieltes Duo mit Hang zum Überirdischen. Komm Rum Cola!