Yo! Schräg?

Ahnma! Freitags explodiert die Schräglage! Kein Märchen! Treffen sich zwei Tübinger DJs in Stuttgart, lassen das Milaneo links liegen und fahren str8 in die Schräglage. ARI CHICAGO & DJ PHILOW gedeihen im Schatten des Fernsehturms und bringen bei ihren Besuchen immer wieder neuen Schwung in die Kiste, oder eher den Kessel. Die wöchentliche Fluktuation der DJs ist ein wichtiges Element, sonst gibt es ja immer nur den selben Sound zu hören. Andere Städte andere Sitten, doch überall braucht man Meister an der Musik, die heiße Sohlen auch ohne Schusterschein hinbekommen.