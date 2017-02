Yo! Schräg?

Ahnma! Freitags explodiert die Schräglage! Kein Märchen! Es ist wahr, die Legende dieser zwei Schneiderlein besagt, dass sie 7 auf einen Streich vernichten können. PIERRE PARADISE & DJ LENZAGEDDON fällt gar nicht mehr auf, dass das was Besonderes ist. Normalerweise gibt es dafür ‘ne Anstellung beim König oder so. Also, wenn ihr ‘ne Herausforderung wollt, einfach vorbei kommen und den Riesen Pierre und das böse Einhorn Lenz überlisten.