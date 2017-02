Yo! Schräg?

Ahnma! Freitags explodiert die Schräglage! Kein Märchen! Es war einmal ein kleiner Club in Stuttgart, nicht einer dieser Großraum-Monster-Diskotheken in denen man sich verläuft, obwohl auf keinem Floor richtig was los ist. In dieser Untergrund Einrichtung von der wir hier sprechen, gibt es auch keine Pizza zu bestellen oder Chill-Räume mit aufregendem Dekolicht. Nein, dieser Laden ist für 3 Dinge gemacht: 1. Du willst hart in Schräglage geraten. 2. Du willst crank Party machen 3. Du willst die angesagtesten Acts & DJs sehen und den fettesten Sound hören Deshalb machen wir auch keine Kompromisse. Das ist das Wichtigste für uns und sollte es auch für euch sein. DJ DAVID DELANE UND DJ T-FRESH sind die zwei Ritter dieser Geschichte und stehen für die Werte der Burg Schräglage. Daher lasst sie für diese Werte, Ruhm und Ehre kämpfen.