Yotam Silberstein Quartet

"Since his arrival in New York in 2005, Israeli guitarist Yotam Silberstein has made an impact on the scene with his precision bebop lines and fleet-fingered improvisations." (JazzTimes)

Seitdem Yotam Silberstein vor zehn Jahren von Tel Aviv nach New York zog, hat er sich in der Jazz-Elite einen Namen gemacht durch Performances und Aufnahmen mit Koryphäen wie James Moody, The Heath Brothers, Paquito D'Rivera, Monty Alexander, Roy Hargrove, David Sanborn und Marcus Miller – um nur einige zu nennen.

Silberstein ist auf einer Vielzahl von Aufnahmen zu hören, die von Kritikern groß gefeiert wurden, etwa "Resonance" und "Brasil" vom Jazz Legacy Productions Label, Monty Alexanders Grammy-nominierten "Harlem-Kingston Express Live!" sowie David Sanborns und Marcus Millers neuem Album "Time and The River" (Sony 2015).

Darüber hinaus hat Yotam Silberstein als Bandleader in den wichtigsten Clubs und Festivals in den USA, Europa, Südamerika, Japan und Singapur gespielt und unter anderem den Sundance Time Warner Award für Filmmusik gewonnen.

Im September 2016 ist sein neues Soloalbum "The Village“ erschienen.

Yotam Silberstein (g)

Vitor Goncalves (p/acc)

Oder Bareket (b)

Daniel Dor (dr/perc)