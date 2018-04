Yotam Silberstein Quartet

Petros, ein griechischer Shootingstar, der in New York momentan mit seinen grenzüberschreitenden Produktionen für viel Aufsehen erregt, ist ein lyrischer und virtuoser Geschichtenerzähler. Yotam wurde bekannt durch seine Arbeit mit James Moody, Roy Hargrove, David Sanborn, Marcus Miller, Paquito D‘Rivera, John Patitucci, Christian McBride und vielen anderen. Vitor Gonçalves aus Brasilien überzeugte nicht nur Hermeto Pascoal, er berührt inzwischen weltweit Zuhörer, am Flügel wie am Akkordeon, und lässt uns freudig melancholisch träumen. Der famose Daniel Dor aus Israel trommelte sich im Trio von Avishai Cohen in die Riege der heutigen Superdrummer.

Yotam Silberstein – guitar

Vitor Gonçalves – piano & accordeon

Petros Klampanis – bass

Daniel Dor – drums