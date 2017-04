Young Critics - Filmkritik im d.a.i.

Jeden Monat treffen sich junge Filmfans im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen um sich gemeinsam quer durch die Filmgenre zu schauen. Jedes Mal steht unter einem bestimmten Motto, zu dem es eine kurzweilige Einführung durch den Filmexperten Nicolas Lidy gibt. Am So. 21.5. um 20:15 Uhr schauen die Young Critics „That Sugar Film“, ein Dokumentarfilm des australischen Regisseurs Damon Gameau. Der Film kritisiert den Konsum von Haushaltszucker als wichtige Ursache für in Australien weit verbreitetes Übergewicht. Für seinen Film setzte sich Gameau anlässlich der Schwangerschaft seiner Lebenspartnerin einem Selbstversuch aus: er nahm 60 Tage lang mindestens 40 Teelöffel Zucker täglich zu sich, genau wie der australische Durchschnittsbürger. Der Film zeigt seine Vorbereitungen auf das Experiment und dessen Folgen…

Bei zuckerfreien (!) Snacks und Getränken in netter Runde wird nach dem Film nach Herzenslust diskutiert, kritisiert, und interpretiert. Eingeladen ist, wer Filme nicht nur gerne anschaut, sondern sich auch darüber austauschen möchte.

In deutscher Sprache, Film auf Englisch