Young Critics - Filmkritik im d.a.i.

Komödien, Thriller oder Dokumentationen - bei Snacks und Getränken in netter Runde lässt es sich nach Herzenslust diskutieren, kritisieren, und interpretieren. Genau das können junge Filmfans im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen jeden Monat, wenn Sie sich gemeinsam quer durch sämtliche Filmgenre schauen. Jeder Abend steht unter einem bestimmten Motto, zu dem es eine kurzweilige Einführung durch den Filmexperten Nicolas Lidy gibt. Am So. 18.6. um 20:15 Uhr schauen die Young Critics „The Walk“, eine Filmbiographie des legendären Regisseurs Robert Zemeckis.

Am 7. August 1974 geschieht das Erstaunliche: der französischen Hochseilartisten Philippe Petit, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, überquert ein Seil, das er zwischen den Twin Towers des World Trade Centers gespannt hat. Dies schafft er ganze acht Mal. Die wahre Geschichte wird mit atemberaubenden Bildern in Szene gesetzt und auch die Twin Towers werden zu Hauptfiguren gemacht.

Eingeladen ist, wer Filme nicht nur gerne anschaut, sondern sich auch darüber austauschen möchte.

In deutscher Sprache, Film auf Englisch