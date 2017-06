Young Critics - Filmkritik im d.a.i.

Jeden Monat treffen sich junge Filmfans im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen, um sich gemeinsam quer durch die Filmgenre zu schauen. Jedes Mal steht unter einem bestimmten Motto, zu dem es eine kurzweilige Einführung durch den Filmexperten Nicolas Lidy gibt. Am So. 9.7. um 20:15 Uhr schauen die Young Critics „Valley Uprising“, eine Dokumentation über die Parallelgesellschaft der Kletterer im kalifornischen Yosemite Valley.

Der Film verfolgt die Kletterer, die in den 70er Jahren am Rande der Gesellschaft in Yosemite Valley lebten. Sie schrieben Kletter-Geschichte, indem sie die hohen Berge unter Gefahren bezwangen und dabei immer wieder mit den Behörden in Konflikt gerieten. Der Film ist eine Hommage an die Kunst des Kletterns und die Initiatoren der Klettergemeinschaft in Kalifornien.

Bei Snacks und Getränken in netter Runde wird nach dem Film nach Herzenslust diskutiert, kritisiert, und interpretiert. Eingeladen ist, wer Filme nicht nur gerne anschaut, sondern sich auch darüber austauschen möchte.

In deutscher Sprache, Film auf Englisch