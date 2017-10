Younion - Re.You

Bow, man glaubt es kaum, aber Re.you zum ersten Mal im Kowalski! Und jetzt, Sackzement, mit seinem Plattenlabel und Partykonzept Younion, das in ganz Europa ausgerollt wird. Die Idee dahinter: Re.You spielt gemeinsam mit einem seiner Fave-Acts in ausgewählten Clubs. Danke, dass wir dazugehören dürfen, zu den ausgewählten Clubs, und danke, dass du, Re.You, für die Ausgabe im Kowalski den uprising italienischen Star Toto Chiavetta mitbringst. Der hat nämlich erst vor kurzem ein wahnsinnig gutes Album auf Innervisions veröffentlicht, das komplett durch die Bank Kowalski-tauglich ist.

Re.You alias Marius Maier selbst steht schon seit einigen Jahren gut im House-Saft und das eigentlich dank einem tragischen Unfall: Nachdem er die deutsche Basketball Jugendmeisterschaft gewonnen hat, verletzte er sich so brutal am Knie, dass er das Produzieren und DJing begann und zunächst mit der Keinemusik-Crew durchstartete. Erste Milestones: „Work“, „Ghost“ und sein Edit von Lana Del Rey’s „Video Games“. Danach folgen weitere Bretter wie „Junction“ oder „Yeah Yeah Yeah“ auf Mobilee, Cocoon oder auf Avotre, das Labels seines Bruder Santé. Die gängigen Mechanismen der Branche verrichteten ihre Arbeit und Re.You verbrachte bald relativ viel Zeit im Flugzeug und in internationalen DJ-Kanzeln. Gibt schlimmeres, vor allem als Freitagnacht im Kowalski zu stehen, vor dem besten Publikum der Welt. Du, Re.you und wir = Younion. Eine Einheit.