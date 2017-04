Seit vier Jahren findet am Ernst-Sigle-Gymnasium in Kornwestheim der ESG-Poetry-Slam statt. Schülerinnen und Schüler schreiben eigene Texte und treten in einem Dichter-Wettstreit vor Publikum gegeneinander an. Zum zweiten Mal sind die jungen Poeten nun zu Gast in der LUKE. Wem wird es wohl gelingen, mit seinem Text und seiner Performance die Gunst des Publikums zu erobern?