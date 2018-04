"Youth’s glance" - Lichtkunst-Live-Graffiti

Im Rahmen des International Sister City Light Festival vertritt Andrey Ptitsyn die Tübinger Partnerstadt Petrozawodsk und kooperiert mit dem Tübinger Stadtmuseum. Andrey arbeitet seit über 16 Jahren im Graffiti und Street-Art Bereich. Von klassischen Graffiti Schriften probiert er sich nun mehr in Richtung der illustrativen Zeichnung. Sein persönliches Ziel ist es, den Menschen eine positive Einstellung zur Straßenkunst zu vermitteln und ein lebendiges Bild der städtischen Umwelt zu schaffen.

„YOUTH’s GLANCE“ --- Jugendaugen, die durch eiserne Ketten von überholten Regeln und staubigen Grundlagen schauen, so oder so ähnlich lässt sich Andreys Vorhaben in Worte fassen. Sein Kunstwerk repräsentiert einerseits die Verbindung der Partnerstädte, andererseits greift es die zeitgleiche Ausstellung im Stadtmuseum zum Thema „Tübinger Revolten 1848/1968“ auf.

Ein Graffiti Kunstwerk, das in Live Performance entsteht und sich im Verlauf des Abends zu einem Lichtkunst-Werk entwickelt. Auf Bauzäune gespanntes Material ist die Oberfläche für das Graffiti, das im Nachhinein mit fluoreszierender gelber Farbe bearbeitet wird und durch Schwarzlicht Installationen am Abend zum Scheinen gebracht wird.

Die scheinenden Augen dürfen sie nicht verpassen! Die Live-Performance lädt sie ein, die Entwicklung des Kunstwerks zu beobachten und live dabei zu sein.