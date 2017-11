Yvolution Band

Wer kann dazu schon nein sagen! Die Grooves der Siebziger sind unerreicht, die Mode gewagt und quietschbunt, der Sound mitreißend und anregend. In authentischem Outfit und mit toller Lightshow entführt uns YVOLUTION in die Welt dieses Jahrzehnts.

Er ist einfach unverwechselbar, der Sound der Siebziger! Bunt, schrill, tanzbar! Die WahWah-Gitarre schmatzt, der Ur-Vater aller Synthesizer liefert sich Solo-Duelle mit der Hammond-Orgel und der erdige Bass flirtet mit gestochen scharfen Schlagzeug-Beats. Janis, Donna, Suzi, Linda, Tina, Agnetha und Annafrid sind dabei! Sie mögen's sweet und smokie, bei einer Hot Chocolate tanzen sie sich an Daddy Cool und Mighty Quinn ran und rufen: "All right now, put your Jeans on and blame it on the boogie! You know, live is for living! This is Funky Town and we are born to be alive! So let's knock on wood and listen to the music!"