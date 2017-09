„Mehr als nur nett“ - Eine erzählerische Reise durch die Lieblingssongs der Sängerin.

Yvonne Betz kennen viele Naidoo-Fans bereits als Backgroundsängerin von seinen Tourneen. Doch Yvonne ist auch die eigenständige Singer/Songwriterin, die mit ihrer ausdrucksstarken und klaren Stimme überzeugt.

Die ambitionierte Songwriterin mit der einfühlsamen Stimme steht für anspruchsvolle Musik und Texte, die sich als „Alternativ Pop“ am besten beschreiben lassen. Ihre Inspiration bezieht sie unter anderem aus der Musik von Künstlern wie Tori Amos, Kate Bush, U2 und Sinead O’Connor. Im Sommer 2003 begleitete Yvonne Xavier Naidoo als Support-Act auf seiner „Himmel über Deutschland“ Tour und stellte zum ersten Mal einem großen Publikum ihre eigenen Lieder, die sie unter anderem in Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo, seinem Produzenten-Partner Michael Herberger und Markus Born geschrieben hat, vor. Anfang 2005 ging sie mit ihrer Band auf Clubtour und begeisterte die Zuschauer nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrem Moderationstalent. Schon während dieser Tour, entdeckten Yvonne und ihr Keyboarder Mathias Grosch (musikalischer Leiter der Vox-Show „Sing mein Song“), dass sie viele musikalische Gemeinsamkeiten verbindet. Sie beschlossen, Yvonnes zweites Album gemeinsam umzusetzen. Mit der Weiterentwicklung der eigenen Musiksprache, wuchs das neue Album „Wunderbar“ in den nächsten Monaten kontinuierlich. „Erlebtes“ und „Erzähltes“ wurden zu neuen Texten gewandelt, neue Arrangements und musikalische Ideen umgesetzt und auch die Zusammenarbeit mit Mathias Grosch als neuen Produzent war eine unglaublich positive und befreiende Herausforderung. Stilsicher und mit sehnsuchtsvollen und sehr persönlichen Songs bewegt sich Yvonne auf diesem schmalen Grat zwischen modernem Pop, deutschem Songwriting und zeitloser Romantik, begleitet von geschmackvollen Arrangements. Für die Umsetzung der neuen Songs holte sich Yvonne versierte Musiker, die mit viel Gespür an der Entstehung beteiligt waren. Neben Produzent Mathias Grosch, sorgten auch Michael Herberger, der schon beim ersten Album mitwirkte, und Kosho (Gitarrist u.a. der Söhne Mannheims) für den richtigen Sound.

Arbeitete Yvonne lange Jahre als Dozentin für Gesang an der Popakademie und als Musiktherapeutin, widmet sie sich nun musikalisch einer Herzensangelegenheit: dem Lobpreis. In ihrem kommenden Album steht nun für die überzeugte Christin das Thema Glaube im Mittelpunkt. Im Casino erwartet die Zuhörer eine erzählerische Reise durch ihre Lieblingscoversongs.