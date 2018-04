1. internationales Magier - und Straßenkünstlerfestival in der Neckarmeile

Gezaubert wird freitags von 15 Uhr bis 22 Uhr, samstags von 13 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 Uhr bis 21 Uhr. Oberbürgermeister Harry Mergel wird das Zauberfestival am Freitag um 16 Uhr an der Neckartreppe offiziell eröffnen.

„Zauberspaß vom Feinsten“ verspricht die Neckarmeile beim „Internationalen Festival der Straßenzauberer“ auf der Neckarmeile zwischen den Türmen Götzen- und Bollwerksturm. Zwölf der weltbesten Straßenzauberer werden von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. August, auf vier Aktionsplätzen spektakuläre Tricks zeigen und gute Laune verbreiten.

Zauberei auf der Bühne. Die Magier auf der Straße arbeiten umringt in einem großen Zuschauerkreis und haben so kaum eine Chance, irgendetwas hinter ihrem Rücken oder in einer Kulisse zu verstecken. Ihre lustigen und außergewöhnlichen Shows sind für alle Altersklassen geeignet, vom dreijährigen Kind bis zur älteren Generation. Die Magier sind im ständigen Dialog mit dem Publikum, machen viele Späße und ruck-zuck wird manch unbedarfter Zuschauer zum Hauptdarsteller in der Zaubershow.

Auf der Neckarmeile spielen Zauberer, die aus Europa, Afrika, Asien und den USA nach Heilbronn anreisen, täglich je drei oder vier Shows von circa 30 Minuten Länge. Bei der Auswahl der Akteure hat man darauf geachtet, dass diese ganz unterschiedliche Shows spielen vom bekannten Becherspiel über Zaubertheater und Clownerie bis hin zu Seilen, Ringen und Münzen. Das berühmt-berüchtigte Kaninchen aus dem Zauberhut wird man allerdings nicht sehen.

Die Magier erhalten vom Veranstalter nur eine kleine Aufwandsentschädigung und erzaubern sich ihre Gage durch das Hutgeld der Besucher. Geschäftsführer Thomas Aurich von der Neckarmeile UG: „Alle Magier sind Profis und leben ausschließlich von der Zauberei. Wir hoffen, dass die Besucher großzügig sind und den Magiern nach den Shows Euro-Münzen oder Geldscheine in ihre Zauberhüte werfen. Dann werden diese auch in den kommenden Jahren sehr gerne nach Heilbronn kommen und unsere Gäste wiederum zu verzaubern.“

Nun beginnt die Sponsorensuche. Als ein Hauptsponsor konnte dankenswerter Weise das Hotel Mercure gewonnen werden. „Im Hotel beim Frühstück mit den Künstlern aus aller Welt auf Tuchfühlung, das hat was. Wir sind gerne dabei“, so Michael Aritsch, Direktor Mercure

Bisher wurden folgende Magier verpflichtet: Flash Gonzalez (Chile), Funnykito (Brasilien), Daniel Burley (Südafrika), Crazy Mr. J (Südkorea), Gunther Stange (Heilbronn), Jakob Mathias (Koblenz), Kamimaro (Japan), Nickey Fynn (USA), Braidon Morris (Kaiserslautern) und Trabuk (Italien).