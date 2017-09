× Erweitern Zeit der Kannibalen

Das darf nicht wahr sein! Hellinger ist befördert worden! Er hat das große Los gezogen, das doch eigentlich ihnen zugestanden hätte! Ausgerechnet Kollege Hellinger, mit dem die beiden erfolgreichen Unternehmensberater Öllers und Niederländer seit Jahren von Billiglohn-Land zu Billiglohn-Land jetten, um den Profithunger ihrer Kunden zu stillen. Ihr Leben spielt sich, völlig abgeschottet vom wahren Leben draußen, nur noch in sterilen Hotel- und Konferenzzimmern ab. Skrupellos werden Jobs abgebaut, Rücksicht und Menschlichkeit spielen dabei keine Rolle, nur der Profit ist es, der zählt. Und jetzt soll Hellinger ihnen vorgezogen werden, in der Company zum Partner aufsteigen, also ganz nach oben, wo auch sie hinwollen.

Up or out lautet das Motto der Company und in der schönen Beraterwelt herrscht permanenter Kriegszustand und gnadenloser Konkurrenzkampf. Die Nerven liegen blank bei Öllers und Niederländer. Den beiden lebensunfähigen Zwangsneurotikern, die nur noch in ihrem Job existieren können, und die in Wirklichkeit schwache Menschen sind, die mit einer beständigen, geradezu panischen Angst vor Statusverlust und Abstieg leben, geht der Kampf ums Überleben an die Substanz. Und zu allem Übel bekommen sie die junge, ehrgeizige Bianca vor die Nase gesetzt, die mit ihrem sozialen Getue nervt! Die Männer wittern Konkurrenz. Womöglich zieht die clevere Frau an ihnen vorbei – oder ist sie in Wahrheit zur Evaluation auf sie angesetzt?

„Zeit der Kannibalen“ ist ein spannender Thriller aus der Wirtschaftswelt, treffend und entlarvend, eine raffiniert verdichtete Groteske die den drei Darstellern die Bühne bietet, ihre Figuren genüsslich zu zerlegen, vor allem mit Dialogen, wie man sie in dieser Schärfe und stilistischen Brillanz lange nicht gehört hat. Devid Striesow, Sebastian Blomberg und Katharina Schüttler ergreifen die Gelegenheit in die Vollen zu gehen und besonders Striesow läuft zu großer, bösartiger Form auf. Beißender hätte man die Story kaum inszenieren können. So gnadenlos und gleichzeitig höchst vergnüglich wie Johannes Nabers hat noch kein deutscher Regisseur die Absurditäten und Auswüchse des Kapitalismus aufs Korn genommen.