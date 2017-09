Referentin: Dipl.-Päd. Nina Reidel, Trainerin, Coach, Yoga- und Meditationslehrerin

Zeit, das Thema ist in aller Munde und die meisten Menschen haben zu wenig davon. Klassische Zeitmanagement-Methoden können helfen den Berufs- und privaten Alltag besser zu strukturieren. Dennoch ist die innere Haltung im Umgang mit der Zeit entscheidend. Wie soll mein Leben gewesen sein, wenn ich im Alter zurückblicke auf das Jetzt? Stefan Klein, Wissenschaftsjournalist und Autor, gibt in seinem Buch „Zeit – der Stoff aus dem das Leben ist“ spannende Einblicke in das menschliche Zeitempfinden. Diese helfen, sich selbst nicht mehr als Sklave, sondern als Gestalter der eigenen Zeit zu erleben.

Dipl.-Päd. Nina Reidel beschäftigt sich mit den Themen Zeit- und Selbstmanagement, Stressbewältigung, Kommunikation, Yoga und Meditation. Sie begleitet Menschen und Institutionen, die sich in Veränderungsprozessen befinden.

Der Vortrag ist Workshop-ähnlich gestaltet und gibt Raum zur Selbstreflexion.