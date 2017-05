Immer ist es an der Zeit zu singen, nicht etwa, um sie tot zu schlagen und nicht nur, um dadurch einen Schmerz zu lindern oder eine Freude zu genießen. Ganz zeitlos vertreiben wir uns die Zeit, ist sie es doch, die mit uns spielt: Anfänglich scheint sie ganz uns zu gehören, um dann dem Ende entgegen mit uns davonzurasen. Also spielen wir mit ihr, flehen den Augenblick an, „verweile doch, du bist so schön“ und machen ihr Beine – denn „time ist money“ – oder beklagen die derzeitige Zeit und fordern den Anbruch besserer Zeiten – und zwar jetzt! Es ist an der Zeit:

Es singen und spielen Lua-Mariell Barros-Heckmanns, Lorena Handschin, Jelena Kunz, Arwen Schünke, Thorsten Rodenberg, Daniel Dietrich, Giovanni Funiati und Sebastian Kempf.

David Schuckart, Klavier

Nina Wurman, Leitung