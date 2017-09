× Erweitern Sudhaus

Einmal im Monat legen die DJs des ehemaligen Zoo Tübingen im Sudhaus auf. Mit Musik der 70er, 80er, 90er und aktuellen Sachen feiert man eine große Party in der Takco-Bar im Keller und huldigt dem namensgebenden Zeitgeist. Auf den Plattenteller kommt das Feinste, was Indie, Pop und Rock in den vergangenen Jahrzehnten zu bieten hatten. Dabei gilt als musikalische Faustregel: Alles kann – nichts muss!