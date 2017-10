Futuresound, Hip Hop

Es ist ohne Frage das Comeback des Jahres: Nach dem Ende der wöchentlichen Donnerstags-Reihe Zelle60 im Freund & Kupferstecher kehrt die Bande um die DJs Monsieur Eric Bee, Kalou, Andrew, Minhtendo, TowB, Jungle und die Kupfi-Allstars Samuel & Robiel in den Club zurück. Motto: „Back For No Good“. Wer die letzten Zelle-Nächte miterlebt hat weiß, was auf ihn zukommt – oder auch nicht...