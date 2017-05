Zeltspektakel Winterbach

Eine Woche lang tolle Künstler in einer beeindruckenden Zeltatmosphäre und gutgelaunten Festivalbesucher. Das Zeltspektakel in Winterbach entwickelte in den vergangenen Jahren zu einem wunderbaren Festival. Der Name ist hier Programm und so darf sich das Publikum auf ein Spektakel mit großen Acts auf einer großartigen Bühne freuen. Eine Woche lang wird hier gefeiert und das Leben in vollen Zügen genossen.

Schnell haben es die Veranstalter geschafft, große Bands ins Zelt zu holen. BAP, Gerhard Polt, Jethro Tull, Roger Cicero und Gary Moore waren hier bereits zu Gast. Diese Fülle an international gefeierten Stars ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. Der Blickfang des Festivals ist das große Veranstaltungszelt: Von außen schon sehr beeindruckend, schafft es im Innern eine unglaubliche Atmosphäre. Doch auch der Biergarten hat viel zu bieten. Hier können die Besucher sich nicht nur auf ein erfrischendes Getränk freuen, sondern auch dem einen oder anderen Konzert unter freiem Himmel lauschen.

Das Zeltspektakel hat jede Menge für Groß und Klein zu bieten. Lasst euch dieses Festival nicht entgehen und erlebt ein unvergessliche Konzerterlebnisse.

Line-Up 2017: Martina Schwarzmann, Anastacia, Beginner, Dieter Thomas Kuhn, Amy Macdonald, Kansas, Uriah Heep, Black Star Riders, Konstantin Wecker, Willy Astor, Golden Earing & Kenny Wayne Sheperd Band.