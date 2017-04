Komödie nach dem gleichnamigen Film von Olivier Nakache und Éric Toledano

Bühnenfassung: Gunnar Dreßler

Der Sozialhilfeempfänger Driss, frisch aus dem Gefängnis entlassen, braucht nur drei

gescheiterte Vorstellungsgespräche um in den Genuss der Arbeitslosenhilfe zu kommen. Für den querschnittsgelähmten, aber wohlhabenden Philippe, auf dessen Pflegestelle sich Driss bewirbt, empfindet er kein großes Mitleid. Aber genau das ist es, was Philippe braucht. Kein Mitleid. Driss wird zu seiner Überraschung eingestellt. Schnell wird deutlich, wie verschieden die beiden sind. Philippe lässt sich von der Lebensfreude Driss‘ anstecken, Driss lernt kultiviertes Benehmen und Verantwortung kennen. Beide ergänzen sich, lernen voneinander und werden „ziemlich beste Freunde.“ Der gleichnamige Kinofilm, der auf einer wahren Geschichte beruht, erreichte allein in Frankreich 19 Mio. und in Deutschland 8,5 Mio. Besucher. Die Bühnenadaption von Gunnar Dreßler läuft seit Jahren sehr erfolgreich auf allen großen Bühnen Deutschlands.

Aufführungsrechte bei: Dreamland Media GmbH, Berlin

Premiere: 13 Juni (öffentliche Premiere)

Weitere Vorstellungen: 14. - 18. Juni, 4. - 9. Juli, 25. - 30. Juli, 15.-20. Aug., jeweils 19.30 Uhr

Alle Vorstellungen auf der überdachten Freilichtbühne am Wehrgang