Zimt & Zauber - Premiere

19.11.2017 – 11.02.2018

Die Welt durch die Au­gen ei­nes Clowns! Ein gro­ßer bun­ter Kof­fer steht in der Ma­ne­ge. Der De­ckel öff­net sich lang­sam: Ein Knall, Kon­fet­ti und plötz­lich pur­zelt Clown Kli­kusch auf die Büh­ne. Ge­ra­de auf die (Zir­kus-) Welt ge­kom­men, er­kun­det er so­gleich vol­ler Neu­gier das Le­ben und die Leu­te im Zir­kus. Da­bei er­lebt er so man­ches Aben­teu­er und trifft auf wag­hal­si­ge Ar­tis­ten und schil­lern­de Ge­stal­ten.Ganz ne­ben­bei wird Kli­kusch er­wach­sen und bleibt zu gu­ter Letzt auch nicht al­lei­ne. Denn was ist das Le­ben oh­ne Lie­be und Freund­schaft!„So... ist das Le­ben“ Ist ei­ne wun­der­bar bun­te Show, die wir un­se­ren jüngs­ten Zu­schau­ern (von 4-12 Jah­ren) wid­men, um ih­re Au­gen zum Leuch­ten zu brin­gen!Es spie­len: Clown Kli­kusch ali­as Alex­an­der Gei­ger mit Fi­gu­ren­spie­le­rin Pies Ge­stal­ten ali­as Fran­zis­ka Pietsch und ju­gend­li­che Nach­wuchs­ar­tis­ten aus Stutt­gart.