Heiße Reggae-Rhythmen, coole Hiphop-Beats und deutsche Texte

Er ist zurück. Aus Tagtraum, wird Realität.

Ein Jahr lang war Zio nach seinem ausverkauften Albumdebut im Capitol auf Tour. Er war in unterschiedlichsten Konstellationen als Botschafter fürs Wunderland unterwegs mit nur einem Ziel: zu Hause seine Eindrücke und Inspirationen zu einer neuen Show zu schnüren. Diese etabliert er 2018 zur alljährlichen Zio & Royal Collective Annual Show. Zusammen mit seiner Band wird er alte, aber auch neue Songs aus dem Bereich Reggae, Dancehall, Ska und Pop präsentieren. Auch dieses Mal werden Gäste die Bühne betreten, um an der Seite von Zio das Capitol in eine ganz besondere Atmosphäre zu verwandeln.

Audienz ist am 24.02. 2018 ab 20:00 im Capitol Mannheim.

Vorband: Cris Cosmo