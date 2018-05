Zirkus-ABC

Möchtest Du einmal selbst in die Manege steigen? Du hast die Möglichkeit, von A wie Akrobatik, über B wie Balljonglage, C wie Clownerie und E wie Einradfahren bis Z wie Zirkus sagenhafte Sachen zu lernen und deine eigene Zirkusnummer einzustudieren. Zum Abschluss zeigen wir unsere Ergebnisse in einer kleinen Aufführung für Freunde und Familien. Bitte mitbringen; Gymnastikschläppchen, sportliche Kleidung, eigene Zirkusutensilien und Kostüme (falls vorhanden), Vesper und Getränke.